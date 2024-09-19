Yusuf Tekin: 120 bin kişi bizim için yeterli olur

Bakan Tekin, "Okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi personelinin istihdamına ilişkin, "Hazine ve Maliye Bakanımızla konuştum. Çalışma Bakanımızla da konuştum. Tekrar duyuruya çıkacaklar. Eğer başvuru olursa 120 bin kişi bizim için yeterli olur.'' dedi

"Yeni bir model üzerinde çalışıyoruz"

Milli Eğitim Baknı Tekin, okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi personelinin istihdamına ilişkin, "Hazine ve Maliye Bakanımızla konuştum. Çalışma Bakanımızla da konuştum. Tekrar duyuruya çıkacaklar. Eğer başvuru olursa 120 bin kişi bizim için yeterli olur. Geçen sene verilenin iki katı kadar. Biz, bu konuda Milli Eğitim'e özgü yeni bir model üzerinde çalışıyoruz" bilgisini paylaştı.