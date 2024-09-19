Yusuf Tekin: 120 bin kişi bizim için yeterli olur
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'daki programında bir araya geldiği gazetecilere, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin son zamanlarda okullarda yaşanan temizlik personeli yetersizliğine ilişkin, ''Çalışma ve Maliye Bakanımızla konuştum tekrar duyuruya çıkacaklar'' ifadelerini kullandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 13:29, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 13:32
Bakan Tekin, "Okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi personelinin istihdamına ilişkin, "Hazine ve Maliye Bakanımızla konuştum. Çalışma Bakanımızla da konuştum. Tekrar duyuruya çıkacaklar. Eğer başvuru olursa 120 bin kişi bizim için yeterli olur.'' dedi
"Yeni bir model üzerinde çalışıyoruz"
Milli Eğitim Baknı Tekin, okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi personelinin istihdamına ilişkin, "Hazine ve Maliye Bakanımızla konuştum. Çalışma Bakanımızla da konuştum. Tekrar duyuruya çıkacaklar. Eğer başvuru olursa 120 bin kişi bizim için yeterli olur. Geçen sene verilenin iki katı kadar. Biz, bu konuda Milli Eğitim'e özgü yeni bir model üzerinde çalışıyoruz" bilgisini paylaştı.