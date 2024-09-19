İşçi servisi otomobile çarptı: 1 ölü, 9 yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, işçi servis otobüsünün otomobile çarptığı kazada Hasan Hüseyin Tosun hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 18:20, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 18:23
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ahmet K.'nin kullandığı işçi servisi kavşaktan dönüş yapmak isteyen Hasan Hüseyin Tosun idaresindeki otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan servis otobüsü şoförü Ahmet K. ile işçiler Derya A., Semra B., Bayram D., Yasin B., Murat A., Esra B., Hakkı K. ve Furkan K. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.