YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 19 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları

2024-YKS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

En Küçük ve En Büyük Puanlar (TABLO-3)



En Küçük ve En Büyük Puanlar (TABLO-4)