İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gemi kurtaran römorkörümüz yedeğindeki PD-30 yüzer havuzu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; 5 kılavuz kaptanımız, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kurtarma 9, Kurtarma 10 ve Kurtarma 18 römorkörlerimiz eşliğinde Haydarpaşa Limanı'na emniyetle yanaştırıldı." bilgisi verildi.

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