İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesilecek
İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesilecek
MB Kararı Sonrası Kredi Faiz Oranları!
MB Kararı Sonrası Kredi Faiz Oranları!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Enflasyon bu ay yüzde 40'lı rakamlara inecek
Bakan Şimşek: Enflasyon bu ay yüzde 40'lı rakamlara inecek
Kira tespit davalarında yapay zeka dönemi
Kira tespit davalarında yapay zeka dönemi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye, e-Devlet Gelişmişlik Endeksinde 21 sıra yükseldi
Türkiye, e-Devlet Gelişmişlik Endeksinde 21 sıra yükseldi
MSB'den teğmenlerle ilgili son açıklama
MSB'den teğmenlerle ilgili son açıklama
Demokratik ve sivil anayasa için TBMM'de yeni dönem
Demokratik ve sivil anayasa için TBMM'de yeni dönem
Döviz hesapları için faiz kararı
Döviz hesapları için faiz kararı
Siber güvenlik teşkilatı kurulacak
Siber güvenlik teşkilatı kurulacak
Hakan Fidan: Esad'la görüşmeye hazırız
Hakan Fidan: Esad'la görüşmeye hazırız
Bankalardan faiz indirimi fiyatlaması
Bankalardan faiz indirimi fiyatlaması
Üniversite Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Üniversite Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Ağustosta kartla ne kadar harcadık?
Ağustosta kartla ne kadar harcadık?
Ticaret Bakanlığı denetimlerde 815,3 milyon lira ceza kesti
Ticaret Bakanlığı denetimlerde 815,3 milyon lira ceza kesti
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Kayıp 18 dakikanın sırrı çözüldü
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Kayıp 18 dakikanın sırrı çözüldü
'Kitaplara yüzde 300 zam yapan, 400 okula ceza verdik'
'Kitaplara yüzde 300 zam yapan, 400 okula ceza verdik'
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erdoğan vekilleri harekete geçiriyor!
Erdoğan vekilleri harekete geçiriyor!
Erdoğan'dan inşaat sektörüne mesaj: Telafi edilecek
Erdoğan'dan inşaat sektörüne mesaj: Telafi edilecek
Fed'in kararı sonrası altında tarihi rekor
Fed'in kararı sonrası altında tarihi rekor
KKTC'de asgari ücrete yılın 3. zammı
KKTC'de asgari ücrete yılın 3. zammı
FED 4 yıl sonra ilk kez faiz indirdi
FED 4 yıl sonra ilk kez faiz indirdi
Lübnan'da telsiz patlamalarında can kaybı 14'e yükseldi
Lübnan'da telsiz patlamalarında can kaybı 14'e yükseldi
İUP kapsamında ödenecek ücret 12 bin TL'ye çıkarılacak
İUP kapsamında ödenecek ücret 12 bin TL'ye çıkarılacak
Cinayet davasında tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
Cinayet davasında tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
'Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı' iddiası yalanlandı
'Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı' iddiası yalanlandı
Bakan Tunç'tan Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsisine ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsisine ilişkin açıklama
'Narin Güran' cinayetinde silinen Whatsapp mesajları verilecek mi?
'Narin Güran' cinayetinde silinen Whatsapp mesajları verilecek mi?
YÖK Başkanı: İstihdama duyarlı olmayan programların tasfiyesi sürecek
YÖK Başkanı: İstihdama duyarlı olmayan programların tasfiyesi sürecek
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Kira tespit davalarında yapay zeka dönemi

Artan kira fiyatları nedeniyle açılan kira tespit davalarında, İstanbul'da bir ev sahibinin açtığı dava Türkiye'de bir ilke imza atıldı. İlk kez kira tespit davasında yapay zeka kullanıldı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 14:29, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 14:30
Yazdır
Kira tespit davalarında yapay zeka dönemi

Yapay zekanın devreye girdiği olay İstanbul'da yaşandı.Ev sahibinin ödenen bedelin düşük kalması nedeniyle açtığı kira tespit davasında bilirkişi söz konusu taşınmaz için bir rakam belirledi. Ancak, taraflar bilirkişi raporuna itiraz etti.

Davalarda bilirkişi raporu ile birlikte yapay zeka kullanılacak

Bunun üzerine mahkeme ara karara gitti. Tarafların rapora itirazlarının ek bir raporla değerlendirilmesine karar verildi. Davacı vekilinin sunduğu kira sözleşmelerinin incelenmesi talep edildi. Yapay zekadan da yararlanarak yeni bir rapor hazırlanmasına karar verildi.

Yapay zeka ile dava süreçlerinin kısalması öngörülüyor

Hukukçular yeni karşılaşılan bu durumun tüm anlaşmazlıklara örnek teşkil edebileceğini belirtiyor.

Bu dava ile yapay zekanın kullanımının dava süreçlerinde yaygınlaşması bekleniyor. Yapay zeka ile daha fazla kıyaslama yapılacağından en doğru sonucun bulunması sağlanacak. Ayrıca tarafların mahkeme masraflarının azalması ve dava süreçlerinin kısalmasına da katkı sağlayacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber