Bakan Şimşek: Enflasyon bu ay yüzde 40'lı rakamlara inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen Global Liderler Zirvesi'ne özel bir konuşma gerçekleştirdi.

Video mesajla gerçekleştirilen konuşmada Bakan Şimşek önemli mesajlar verdi. Şimşek enflasyonun eylül verileriyle birlikte 40'lı rakamlara ineceğini aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in açıklamalarından satır başları:

Sürdürülebilir büyüme için yapısal dönüşümleri gerçekleştirmek kritik. OVP'nin en önemli önceliği enflasyon; bu seneyi yüzde 41.5 ile bitireceğimizi düşünüyoruz. Enflasyon hedeflerimizin gerçekçi olduğuna ve bunları tutturabileceğimize inanıyoruz. Bütçe açığı ve dezenflasyon için gelecek sene çok kritik. Türkiye'de dezenflasyon süreci ile refahı kalıcı olarak artırmak istiyoruz. Enflasyonla büyüme arasında kısa dönemde etkileşim var ama orta ve uzun vadede enflasyonun tek haneye inmesi Türkiye'nin büyümesini hızlandıracak.

Bu sene bütçe açığı geçen seneye göre daha düşük olacak. Buradaki gayemiz

MB'nin enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak. Swap hariç net rezervlerinizdeki artış oldukça dramatik, son bir yılda 78 milyar dolar artış oldu.

Bu rezerv artışının nedeni güven. Biz bu ekonomik programı başaracağız; önümüzde iki yıllık süreç var.

Krediler üzerinden aşırı ısınma söz konusuydu, şimdi orada bir durulma oluyor.

Türkiye artık dış finansmana daha ucuza ve daha uzun vadeli erişebiliyor, amacımız da bu. Bu geçiş döneminde sıkıntılar olacak ama bunları normal görmek lazım.

Bu ay enflasyon 40'lı rakamlara inecek. Önümüzdeki günlerde Yüce Meclisimizin desteği ile reformları hızlandıracağız.