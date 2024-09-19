TCMB rezervleri 3 hafta sonra yükselişe geçti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 6,8 milyar dolar arttı. Rezervler önceki 3 haftada aralıksız gerilerken; düşüşü yaklaşık 6 milyar dolar olmuştu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 21:25, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 21:26
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.
Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Eylül ile biten haftada 6 milyar 789 milyon dolar artarak 153 milyar 550 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri 5 milyar 587 milyon dolar artarak, 86 milyar 568 milyon dolardan 92 milyar 155 milyon dolara yükseldi.
Altın rezervi de yükseldi
Altın rezervleri ise 13 Eylül haftasında 1 milyar 202 milyon dolar artarak, 60 milyar 193 milyon dolardan 61 milyar 395 milyon dolara yükseldi.