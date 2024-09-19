İran'ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye'ye mi gelecek?

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk basın toplantısı düzenledi.

İran'ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararıyla ilgili sorular üzerine, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları önemli açıklamalarda bulundu. Yetkililer, İran'ın göçmenleri sınır dışı etme kararının Türkiye'ye doğrudan bir göç dalgası yaratmayacağını belirtti. "Bu durumdan, göçmenlerin tamamının Türkiye'ye yönlendirileceği gibi bir sonuç çıkarmak yanlıştır" ifadesiyle durumu netleştiren yetkililer, Türkiye'nin sınır güvenliği için aldığı yoğun teknolojik önlemler sayesinde kaçak göçmen geçişlerinin son 5 yılın en düşük seviyesine ulaştığını bildirdi.

Ayrıca, İran'ın göçmenlerle ilgili tedbirlerini artırmasının olumlu karşılandığını belirten bakanlık kaynakları, Türkiye'nin sınır güvenliğini en üst düzeyde koruduğunu vurguladı.