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Ankara'da akraba iki aile arasındaki husumet kanlı bitti: 2 ölü

Ankara'da akraba olan iki aile arasında alacak-verecek meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 16:31, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 16:31
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Ankara'da akraba iki aile arasındaki husumet kanlı bitti: 2 ölü

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Kalecik ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, fırıncılık işi yapan ve birbirleri ile akraba olan iki aile arasında haksız satış yapıldığı gerekçesiyle tartışmalar çıkmaya başladı. Taraflardan biri diğerini ölümle tehdit ederken, tehdit edilen taraf polise şikayetçi olacağını söyledi. Yaşananların ardından iki aile arasında kavga çıktı. Birbirlerine bıçakla saldıran aile fertlerinden Fatih Çekirdek ve yeğeni Mücahit Çekirdek hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınırken, hayatını kaybeden amca ile yeğeni toprağa verildi.

"Birbirleriyle daha önce kavga etmişler"

Olayla ilgili konuşan esnaf Ramazan Güner, "Akrabalar arasında çıkmış kavga. Aralarında ekmek satışlarının fazlalığından dolayı husumet varmış. Fırın işiyle ilgileniyorlarmış. Orada ürettiklerini satıyorlarmış. Birbirleriyle daha önce kavga etmişler. Bunun üzerine taraflardan biri, karşı tarafı ölümle tehdit etmiş. Diğer tarafta 'sizi polise şikayet edeceğiz' demiş. Birbirleriyle karşılaştıklarında da bu sebepten dolayı kavga etmişler. Birbirlerine bıçakla saldırmışlar. Kavgada önce bir kişi ölmüş, ardından da ölen kişinin oğlu, kuzenini bıçaklayarak öldürmüş. Etrafta da ayıran kimse olmayınca olay büyümüş. 2 kişi ölmüş, 3-4 kişi de yaralanmış. Kargaşa bir saate yakın sürmüş. Ardından güvenlik güçleri olaya müdahale etmiş. 5 kişi de gözaltına alınmış ama sayının daha da artacağını söylüyorlar. Ölenler amca ve yeğeni idi, aynı apartmanda yaşıyorlardı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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