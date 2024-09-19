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Borsa 10 bin puana yaklaştı, CDS sert düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının ardından BIST 100 endeksinde yükseliş yüzde 2'ye yaklaşırken, son 4 yılın en düşük seviyelerine gerileyen Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) sonrası bankacılık endeksi söz konusu artışa öncülük ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 16:35, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 16:35
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Borsa 10 bin puana yaklaştı, CDS sert düştü

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

PPK duyurusunda, "Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kararın ardından BIST 100 endeksinde yükseliş yüzde 2'ye yaklaşırken, bankacılık endeksindeki artış dikkati çekti. 9.980,81 puana kadar yükselen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi şu dakikalarda, yüzde 1,9 artışla 9.956 puanda bulunuyor.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, yüzde 3 değer kazanan bankacılık endeksi ise sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran endeks konumunda bulunuyor. Bankacılık endeksinin ardında gayrimenkul yatırım ortaklığı yüzde 2,2, ulaştırma yüzde 1,9, bilişim yaklaşık yüzde 2, holding yüzde 1,9 değer kazandı.

Kararın ardından dolar/TL yüzde 0,2 azalışla 34,0130, avro/TL yüzde 0,4 artışla 38,0590, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 45,1940'tan işlem görüyor

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 256,5 baz puanla Şubat 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye yaklaştı.

Analistler, TCMB'nin karar metninden alınan sinyallerin enflasyonla mücadelenin ciddi şekilde devam edeceği şeklinde yorumlandığını kaydederek, bu durumun Türk lirası varlıklara olan talebi destekleyebileceğini ifade etti.

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