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Okul kantinlerinde sıcak ve taze çorba dönemi

Bursa'daki devlet ve özel okulların kantinlerinde hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun lezzet ve kaliteye önem vererek hazırlanan çorbalar, sıcak bir şekilde öğrencilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 16:57, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 17:31
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Okul kantinlerinde sıcak ve taze çorba dönemi

Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak Yankı Yemek A.Ş., tesislerinde üretilen ev yemeği tadındaki çorbalar, öğrencilerin hizmetine sunuldu. Et suyu, mercimek ve közlü patlıcanlı domates çorbalarından oluşan çorbalar, koruyucu madde içermeyen doğal içerikleriyle dikkat çekiyor. Çorbalar, okullara verilen çorba makinelerinde sıcak bir şekilde bardaklarla servis edilerek öğrencilerin beğenisine sunuluyor.

Yaklaşık 35 yıldır gıda sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten firmanın pazarlama müdürü Seda Çibuk Akçay, Bursa'nın en çok tercih edilen endüstriyel yemek şirketlerinden biri olduklarını vurguladı. Akçay, "Çocuklarımızın dışarıda ne yediğini hepimiz önemsiyoruz. Biz de bu doğrultuda yüksek besin değerine sahip, doyurucu ve evde yapılmış gibi lezzetli çorbalarımızı öğrencilerimize sunmak için özenle hazırlıyoruz. Üretim, sevkiyat ve satış süreçlerimizin tamamında hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun hareket ediyoruz. Kantinlere gönderilen çorba makineleri sayesinde öğrencilerimize sıcak, taze ve sağlıklı çorbalar sunabiliyoruz" dedi.

Çorbaların kantinlerde uygun fiyatlarla öğrencilere ulaştırıldığını ifade eden Akçay, firmanın ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000: 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve TSE Covid-19 Güvenli Üretim belgelerine sahip olduğunu sözlerine ekledi.

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