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İsrail Genelkurmay Başkanı'nın kuzeydeki savaş planlarını onayladığı bildirildi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin "savaşa devam edilmesi için kuzeydeki savaş planlarını onayladığı" duyuruldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 17:15, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 17:34
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İsrail Genelkurmay Başkanı'nın kuzeydeki savaş planlarını onayladığı bildirildi

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Halevi, savaşa devam edilmesi için kuzeydeki savaş planlarını onayladı.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi.

Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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