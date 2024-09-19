Bakanlıktan görme engelli gazilere akıllı baston desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '19 Eylül Gaziler Günü' nedeniyle görme engelli gaziler için Bakanlıkta düzenlenen 'WeWalk Akıllı Baston Dağıtım Töreni'ne katıldı. Bakan Göktaş, 'gazilik' ünvanının önemine vurgu yaparak, "Gazilik, bayrağını, vatanını, istiklalini ve istikbalini emanet bilmenin ve canı pahasına korumanın temsilidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Gazilerimiz, temsil ettikleri değerlerin bilinciyle vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik etmektedir.' Bu anlamda, ülkemizin varoluş mücadelesinin temsilcisi olan gazilerimizin her biri milletimizin kıymetli bir emanetidir. Bizlere düşen en önemli vazifeyse bu emaneti gözümüz gibi korumak ve evlatlarımıza aktarmak için aracılık etmektir. Bugün Bakanlık olarak, gazilerimizin mirasını yaşatmak ve genç nesillere aktarmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'HİZMETLERİMİZE BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakanlık olarak, gazilere karşı sorumluluklarının en öncelikli hizmet alanlarından biri olduğunu belirten Bakan Göktaş, bu kapsamda; sağlık hizmetlerine erişim kolaylığından, istihdam desteklerine kadar farklı alanlarda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Göktaş, "Bu kapsamda dün 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına atamasını gerçekleştirdik. Çeşitli meslek dallarında görev alacak olan kardeşlerimizin atamalarıyla birlikte, bugüne kadar kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 50 bin 630'a yükseltmiş olduk. Siz kıymetli gazilerimiz ve aileleri için çok yakın bir zamanda güzel bir iş birliğine imza attık. Geçtiğimiz haziran ayında AJET (hava yolu şirketi) ile yaptığımız protokolle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın yolculuklarını indirimli biletlerle yapmasını sağladık. Sizler için daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu anlamda, Bakanlık olarak, hizmetlerimize büyük bir özveriyle devam edeceğiz. Bugün burada, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için canını ortaya koyan kahraman gazilerimizi onurlandırmak için bir aradayız. Bu anlamlı gün vesilesiyle ülkemizin dört bir yanında etkinlikler düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

'GAZİLERİN YAŞAMLARINI GÜVENLİ HALE GETİRMEYE KATKI SAĞLAMASINI UMUYORUZ'

Bakan Göktaş, bugün 'Hayal Ortakları Derneği'yle iş birliği içinde görme engelli gazilere teknoloji ile donatılmış akıllı bastonların takdim edileceğini belirterek, "Bu anlamlı etkinlikte, görme engelli gazilerimize destek olma ve yaşam kalitelerini artırmaya destek olduğumuz için büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu özel çalışmalarımızın, gazilerin günlük yaşamlarını daha bağımsız ve güvenli bir hale getirmelerine katkı sağlamasını umuyoruz. Bakanlık olarak, sizlerle birlikte, el ele vererek daha erişilebilir bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından, 11 görme engelli gaziye törenle akıllı baston dağıtıldı.