20 bin öğretmen alımı atama mülakat sonuçları açıklandı mı?

20 bin öğretmen alımı için yapılan mülakat sonuçları teknik bir hata sonucu yanlışlıkla erişime açıldığı iddia edildi.

Kısa sürede geri çekilen sonuçlar, adaylar arasında kafa karışıklığına neden oldu.

memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in resmi sosyal medya hesabından "20 bin öğretmen atama mülakat sonuçlarının açıklandığına dair iddialar doğru değil. Mülakat sonuçları açıklanmadı." dedi.



20 bin öğretmen atama mülakat sonuçlarının açıklandığına dair iddialar doğru değil. Mülakat sonuçları açıklanmadı. Edip Üzen (@edipuzen) September 19, 2024

Üzen, yetkililerden aldığı bilgi doğrultusunda mülakat sonuçlarının henüz resmi olarak açıklanmadığını belirtti. Ancak bazı adayların kendisine doğrudan mesaj yoluyla sonuçların ekran görüntülerini gönderdiklerini söyledi. Üzen, sonuçlar resmi olarak yayımlansaydı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir duyuru yapılacağını ve şu ana kadar böyle bir duyurunun gerçekleşmediğini vurguladı.