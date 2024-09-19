Genç sağlık çalışanı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık teknikeri olarak görev yapan Ayşenur Kozanay (29) evinde kalp krizi geçirdi. Kozanay'ın kalp krizi geçirdiğini fark eden yakınları sağlık ekibine haber verirken Ayşenur Kozanay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kozanay'ın kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilirken evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Kozanay'ın cenazesinin yarın görev yaptığı Seydişehir Devlet Hastanesinde düzenlenecek törenin ardından memleketi Beyşehir'in Üzümlü Mahallesinde defnedileceği öğrenildi.