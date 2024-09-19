Denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler hastanede öldü
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler, hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 20:03, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 20:03
Sakarya'dan denize girmek için Cebeci Halk Plajı'na gelen Gökdeniz (23) ile kardeşi Mücahit Açıkdeniz'in (15) suda çırpındığını gören arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 45 dakikalık çalışmasıyla sudan çıkarılan ve ambulansla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.