Denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler hastanede öldü

Ekiplerin 45 dakikalık çalışmasıyla sudan çıkarılan ve ambulansla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'dan denize girmek için Cebeci Halk Plajı'na gelen Gökdeniz (23) ile kardeşi Mücahit Açıkdeniz'in (15) suda çırpındığını gören arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi.

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