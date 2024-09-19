Erdoğan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan'a kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti İzmir Milletvekili ve bir önceki Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan eşlik etti.

Kabulde açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri külliyemizde, milletin evinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sözlerimin hemen başında temmuz ayında gerçekleşen Türkiye futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda başkan olarak seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve siz değerli yönetimi tebrik ediyor, görevlerinizde her birinize üstün başarılar diliyorum. Türkiye genç ve dinamik nüfusuyla, rekabetçi ruhuyla, köklerinden gelen kodların yer aldığı sportif anlayışla birçok spor dalında çok önemli başarılara imza atmış, çok büyük sporcular yetiştirmiş bir spor ülkesidir. Bu gerçekten hareketle biz de ülkemizde icra edilen bütün spor dallarını hükümetlerimiz dönemlerinde her zaman destekledik. İnşa ettiğimiz yeni tesislerle, modern eğitim anlayışıyla sağladığımız ayni ve nakdi desteklerle en önemlisi tüm sporcularımızı manevi anlamda cesaretlendirmek suretiyle onlara 'başarabilirim' duygusunu aşıladık. Kadın, erkek, olimpik, paralimpik farkı gözetmeksizin ülkemizi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin uluslararası alanda yıldızının parlaması için hiçbir fedakarlıktan çekinmedik, bundan sonra da çekinmeyeceğiz. Biz yüzlerce farklı branşta sporla ilgilenen, spora düşkün bir milletiz. Ancak futbolun milletimizin gönlünde çok müstesna bir yeri bulunuyor. Ülkemizde futbol milyonlarca vatandaşımız tarafından amatör düzeyde de olsa ya oynanıyor veya ilgiyle takip ediliyor'' dedi.

'MİLLETİMİZ BİZDEN GERGİNLİĞİ DEĞİL KARDEŞLİĞİ TEŞVİK ETMEMİZİ BEKLİYOR'

Erdoğan, futbolu kaynaştırıcı bir güç olarak bulduklarını belirterek, "Yaş, cinsiyet, statü, siyasi görüş fark etmeksizin futbolu insanımızı buluşturan ortak bir payda, kaynaştırıcı bir güç olarak görüyoruz. Bu yüzden Türkiye Futbol Federasyonumuzun, futbolun başka pek az dalda bulunan bu gücünü milletimizin lehine artırmasını bekliyoruz. Esasen bu beklenti milletimizin tamamında mevcuttur. Milletimiz bizden gerginliği, kısır tartışmaları değil; kardeşliği, dostluğu, adil yönetim anlayışını ve her anlamda kaliteli futbolu teşvik etmemizi bekliyor. Milletimiz, kısacası futbolda olumlu iklimin tesis edilmesini bekliyor. Elbette bunu beklerken rekabet kalitesinin, seyir zevkinin, marka değerinin ve başarıların arttığını görmek istiyor. Bu haklı beklentilere cevap vermek hepimizin görevidir. Burada şunu özellikle vurgulamak isterim; kulüplerimizin finansal yapılarının düzeltilmesi, müsabakaların adil bir şekilde yönetilmesi, yöneticilerimizin ve medyamızın mesuliyetlerinin farkında olması, sporcuların sahada hakkaniyetli bir biçimde fairplay ruhuyla mücadele etmesi, genç futbolculara daha fazla şans tanınması gibi başlıklarda daha hassas hareket ettiğimizde, inanıyorum ki Türk futbolu tarihinin en parlak dönemini yaşayacaktır. Hiç şüphesiz bu konuda asıl yük sizlerin omuzlarındadır. Kimsenin etkisi altısında kalmadan vereceğiniz doğru kararlar inşallah Türk futbolunun önünü açacaktır. Bu sene uluslararası yarışmalarda nelerle karşılaştığımızı sizler de bizzat gördünüz" diye konuştu.

'FEDERASYONUMUZDAN FUTBOLA HOLİGANLIĞIN GİRMEMESİ NOKTASINDA HASSASİYET GÖRTERMESİNİ BEKLİYORUM'

Erdoğan, konuşmasında son olarak, "Bu sene uluslararası yarışmalarda nelerle karşılaştığımızı sizler de bizzat gördünüz. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda maruz kaldığımız türlü ayak oyunlarına rağmen elde ettiğimiz önemli başarı, Türk futbolcusunun ne denli kabiliyetli olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Az evvel dile getirdiğim hususların uygulanması halinde bu başarılara yenilerini ekleyeceğimizden asla şüphe duymuyorum. Federasyonumuzdan futbola husumetin ve holiganlığın girmemesi noktasında azami hassasiyet göstermesini bekliyorum. Şunu lütfen unutmayız; Türk futbolunu diğer ülkelere örnek olacak niteliğe kavuşturacak olan sizlersiniz. Görüyoruz ki hem kulüplerimizin hem de futbol severlerin size yönelik büyük teveccühü söz konusu. Bu teveccühün beraberinde ağır bir mesuliyet getirdiğinizi sizler de biliyorsunuz. Her birinizin çalışmalarınızla bu güvene layık olacağına inanıyorum'' ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, Erdoğan'a TFF Başkanı Hacıosmanoğlu tarafından arkasında 'Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan' yazan 12 numaralı forma hediye edildi.