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Melike öğretmenin ilk ve son dersi: Organ bağışıyla 4 hayat kurtuldu

Aydın'a diplomasını almak için giderken geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan 25 yaşındaki öğretmen adayının 13 gün süren yaşam mücadelesinin ardından beyin ölümü gerçekleşti. Genç öğretmenin, ailesinin aldığı örnek bir kararla organları bağışlanarak 4 hastaya umut oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 21:43, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 21:48
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Melike öğretmenin ilk ve son dersi: Organ bağışıyla 4 hayat kurtuldu

Kaza, 4 Eylül akşamı, Nazilli ilçesi Karacasu-Tavas kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. yönetimindeki kamyonet, Melike Seven'in kullandığı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Seven, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, ağır yaralı olarak tedavi altına alınan genç öğretmenin yaşamı, beyin ölümü gerçekleşince son buldu.

Genç öğretmenin organları başka hastalara hayat olacak

Ailesi, Melike'nin anısını yaşatmak ve başka insanlara hayat olmak amacıyla organ bağışında bulunma kararı aldı. Genç kadının kalbi, karaciğeri ve böbrekleri, Antalya, İzmir ve Aydın'daki hastalara nakledildi. Melike Seven, dün Manavgat Kavaklı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, yaşadıkları acıyı paylaşırken, Melike'nin organ bağışı sayesinde başka hayatların kurtulmasına vesile olduğu için gurur duyduklarını ifade etti. Melike'nin 13 gün önce geçirdiği kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını belirten Melike'nin ağabeyi Selim Cihan Seven, "2 gün önce kardeşimin beyin ölümü gerçekleşti. Hastaneden görevliler yanımıza gelerek Melike'nin organlarını bağışlayıp bağışlayamayacağımızı sordular. Aile olarak kardeşimin organlarıyla başka insanların hayata tutunacağını düşünerek tereddüt etmeden organlarını bağışladık. Böylelikle kardeşimin organları sayesinde organ bekleyen hastalar yeniden hayata tutunabileceklerdi. Kardeşimin organları başkalarında yaşayacaktı. Annem ve babam da hiç düşünmeden kabul ettiler. Kardeşim yaşamayı ve insanları çok severdi. İnanıyorum ki o da organlarının bağışlanmasını isterdi. Ben buradan tüm insanları organ bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.

Melike'nin hayali öğretmenlik mesleğine adım atmak için diplomasını almaya gitmesiyken, bu trajik olay sonrası onun iyiliği başka insanlara hayat oldu.
Öte yandan Melike Esen'in Manavgat'ta özel bir dershanede Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak göreve başlayabilmek için Aydın'da mezun olduğu üniversiteden diplomasını almak için yola çıktığı ve kaza geçirdiği öğrenildi.

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