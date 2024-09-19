Gaziantep'te okul kantinlerindeki ürünlere indirim yapıldı

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, burada yaptığı konuşmada fiyat listesinde ortalama %10-50 oranında indirim yapıldığını ancak bütüne bakıldığında bu oranın %20'ye denk geldiğini belirterek kantincilere teşekkür etti.

Kılınç, şöyle konuştu:

"Bu güzel uygulama için oda başkanımıza, yönetim kuruluna ve Gaziantep'te paydaşımız olan kantin işletmecilerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Eğitim camiası olarak onların bu duruşu, bir sosyal sorumluluk yüklenmeleri ve öğrencilerimizin sağlıklı gıdaya erişmelerinde gösterdikleri özveri çok kıymetli. Bugün kantin listeleri güncellendi. Gaziantep'te hizmet veren 500'ün üzerindeki kantinimizde %20 civarında bir indirimle çocuklarımız artık istediklerine daha rahat erişebilecek."

Gaziantep Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Şıho Kelleci ise diğer illerdeki odaların da okul kantinlerinde indirim yapma kararına katılmalarını istedi.

Kelleci, "Bizlerin alım gücü olmayan çocuklarımıza da dokunması lazım, bu nedenle kayanın altına elimizi koyduk. Bir şey daha yaptık, bizler bütün kantinlerimizde İsrail ürünlerinin satılmaması için boykot yapıyoruz, bu boykotumuz oradaki kan durmadığı müddetçe devam edecek." diye konuştu.