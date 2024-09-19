Keskin Belediyesi'nde yolsuzluk iddiası: Eski personel tutuklandı, eski müdür gözaltında

Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Keskin Belediyesi'nde meydana gelen zimmet iddiasıyla ilgili olarak, mali hizmetler müdürlüğünün eski büro personeli M.G., 18 Eylül günü polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadesinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında eski mali hizmetler müdürü olarak A.Ş. de gözaltına alındı, hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Keskin Belediyesi'nde zimmet suçuyla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.