Keskin Belediyesi'nde yolsuzluk iddiası: Eski personel tutuklandı, eski müdür gözaltında
Kırıkkale'nin Keskin Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eski mali hizmetler müdürü gözaltına alındı, eski büro personeli de tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 23:58, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 23:58
Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Keskin Belediyesi'nde meydana gelen zimmet iddiasıyla ilgili olarak, mali hizmetler müdürlüğünün eski büro personeli M.G., 18 Eylül günü polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadesinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında eski mali hizmetler müdürü olarak A.Ş. de gözaltına alındı, hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Keskin Belediyesi'nde zimmet suçuyla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.