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20 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları

20 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 00:01, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 00:02
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20 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Başkanlığını, Menteşe İlçe Başkanlığını, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve Menteşe Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Muğla/14.30-17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Açılış Dersi'ne katılacak, Kırşehir ve Nevşehir'de valilik, esnaf, aile sağlığı merkezleri, hastane ziyaretlerinde bulunacak, il değerlendirme toplantılarına iştirak edecek.

(Kırşehir/Nevşehir/09.00-20.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ferizli Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Ferizli Tarım Fuarı'nın açılışına katılacak.

(Sakarya/14.45/16.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, Esnaf Odaları Birliğini, Kirazlı Sanayi Sitesi esnafını ve Yalova Şehit ve Gazi Yakınları Derneğini ziyaret edecek.

(Yalova/11.00-17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Buluşmaları Konya Toplantısı'na ve Sektör Paydaşları Toplantısı'na katılacak, STK'lerle buluşacak.

(Konya/10.00/15.30/17.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Gazetesi İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi'ne, Tekirdağ İli KGM Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Kapaklı ve Ergene belediye başkanlıklarını, Tekirdağ Valiliğini ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00/Tekirdağ/12.00/14.00/15.30/16.15/17.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı tarımsal girdi fiyat endeksini, ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini ve eylül ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesinin kuruluşuna ilişkin Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek işbirliği protokolü imza törenine katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK maçıyla başlayacak.

(Mersin/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 6. haftası, Erzurumspor FK-Esenler Erokspor ve Manisa FK-Yeni Malatyaspor maçlarıyla başlayacak.

(Erzurum/Manisa/20.00)

4- Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Arkas Spor, B Grubu'ndaki ilk maçında Romanya temsilcisi Steaua Bükreş ile karşılaşacak.

(Selanik/17.00)

5- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup mücadelesi başlayacak. Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Beşiktaş, Galatasaray Daikin-Zerenspor ve Nilüfer Belediyesi Eker-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Bursa/14.00/16.00/İzmir/20.00)

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