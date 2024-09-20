4 Üniversiteye yeni fakülte kuruldu

1- Ekli I sayılı listede belirtilen fakülte ve enstitülerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen yüksekokul, fakülte ve enstitülerin kapatılmasına,

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