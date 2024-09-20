Öğretmen atamalarında merak edilen üç soru!

Öğretmen mülakatlarına yönelik Danıştay'daki yargı süreci devam ediyor. Mağdur olduklarını söyleyen 20 bin öğretmen ve ailesi ise atama haberinin behemehal açıklanmasını istiyor. Son karar için ise gözler Danıştay'a çevrilmiş durumda. Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay; kamuoyunun tartıştığı konuda merak edilen üç soruya cevap aradı.

MÜLAKAT NEDEN MAHKEMELİK?



MEB tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için yapılan sözlü sınavlar 10 Ağustos 2024 tarihinde noktalandı. Mülakatlar için bu sene farklı bir model uygulandı. Değişiklik öncesi öğretmen adayları KPSS skoruna göre üç katı aday davet ediliyor, ardından mülakata giriyordu. Mülakat skorları ise atama notu oluyordu. MEB ise buna karşı çıkarak bu sene 'yüzde 100 değil, KPSS'nin ve mülakatın yüzde 50'si olsun' dedi. Bazı milletvekilleri ve eğitim sendikaları da 'yüzde 50 mülakat' haksız diyerek Danıştay'a başvurdu. Bakanlık mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.

DANIŞTAY NEYİ İPTAL ETTİ?



Geçtiğimiz günlerde Danıştay 12. Daire Başkanlığı mülakat için açılan beş davayla ilgili 'yürütmenin durdurulması talebinin reddine' karar verdi. Edindiğimiz bilgilere göre Danıştay'ın verdiği karar öğretmenlerin merakla beklediği mülakat davası değil. İdari yargıda temel kural, hakkı ve menfaati ihlal edilen kişiler tarafından dava açılabilir. Söz konusu kararda milletvekilleri başvuruda bulunduğu için Danıştay yetkisizlikten ret kararı verdi. Burada bitmiş bir süreç yok çünkü eğitim sendikalarının açtığı davada noktalanan bir durum söz konusu değil.

KARAR ÇIKARSA NE OLACAK?



MEB kaynakları Danıştay'ın bu konudaki kararı belli olduktan sonra iki duruma da hazırlıklı bir biçimde 'biz hazırız' mesajı veriyor. Bakanlık, dava sonucu netleşmeden mülakat sonuçlarını açıklamayı telafisi mümkün olmayan başka zararlar ortaya çıkacağından endişe ediyor. Atamalarda mülakatın 'yüzde 50 mi ya da yüzde 100 mü olacağını mahkemenin kararı belirleyecek. Danıştay'ın kararı MEB'e ulaştığında süreç başlayacak. Bu arada edindiğimiz bilgilere göre bakanlık hukukçuları süreci yakından takip ediyor. Bir an önce 20 bin öğretmen adayının sınıflarına kavuşması için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

BAKAN TEKİN: UZUN SÜRMEZ



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Danıştay'da avukatımız, hukuk hizmetleri genel müdürümüz süreci takip ediyor. Bunun dışında sosyal medyadan, bazı siyasal ortamlardaki tartışmalardan hareketle bu işleri yapmayız. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. O karar geldiği gün öğretmen atama takvimini açıklayacağız" demişti.