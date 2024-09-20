Vatandaş isyanın eşiğinde! Kışlık kıyafetler cep yakıyor

Hazır giyim sektörü, sezonu yüksek fiyatlarla açtı. Kışlık kıyafetlerin fiyatı geçen yıla göre 2 kat arttı. Mont, kaban ve bot gibi ürünlerde ise fiyat artışlarının 3 katı bulduğu görüldü. Özellikle markalı ürünlerdeki zamlar dikkat çekti. Markadan markaya değişmekle birlikte mont-kaban fiyatları 2 bin liradan başlayıp 7 bin liraya, kazakların 1.000 liradan başlayıp 3 bin liraya, kışlık; kadife veya kumaş pantolonların 1.500 liradan başlayıp 4 bin liraya, gömleklerin 1.000 liradan başlayıp 2 bin liraya, botların ise 2 bin liradan başlayıp 5 bin liraya kadar yükseldiği görüldü. Tüketiciler ise zamlara tepki gösteriyor. Birçok kişi sosyal medyada "bu kış giyinmek zor" paylaşımlarında bulunuyor.

GİRDİ MALİYETLERİ ARTMADI

Fiyatlara rağmen bazı mağazalarda yoğunluk yaşanırken, bu alışverişin yazlık kıyafetler için olduğu belirtildi. Yaz başında 2 bin lira olan kumaş pantolonun 500 liraya kadar düşmesi nedeniyle alımın arttığı söylendi. Mağaza yetkilileri "İnsanlar artık yazlık alışverişlerini yaz sonunda, kışlık alışverişlerini kış sonunda yapıyor. Çünkü yüzde 75'e varan indirimler oluyor" dedi. Asgari ücret, döviz ve akaryakıt gibi girdi maliyetlerinde ciddi artışlar olmamasına rağmen fiyatların neden bu kadar yüksek olduğunu sorduğumuz mağaza yetkilisi "Sezon başında tüm markalar fiyatları yüksekten açar, çeşitli kampanyalarla satış desteklenir" diye açıklıyor.

TÜKETİCİ SEZON SONUNU BEKLİYOR

Hazır giyim markalarının sezonda para kazandığını söyleyen yetkili "Enflasyonun bu kadar yüksek olmadığı dönemde sezonda markalar çok iyi para kazanıyordu. Tüketici modayı takip edip 'ilk sezon ürünü' giymek istiyordu. Bu sebeple satışlar gayet iyiydi. Ancak son yıllarda yaşanan hayat pahalılığı yüzünden insanlar sezon başı alışverişten vazgeçti. Çok kısıtlı bir kesim yeni sezon giyiniyor. Çoğu tüketici sezon sonu ve indirimleri takip ediyor" dedi.

ESNAF KARTA GEÇTİ

AVM ve cadde mağazalarında etiket fiyatları yüksek iken semt pazarlarında ise fiyatların daha makul olduğu görülüyor. Hatta geçen sezonun kışlık ürünlerini satanlar bile var. Bu da rakamların mağazalara göre daha düşük kalmasına sebep oluyor. Pazarcı esnafı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Artık insanlar kıyafetlerini de pazardan alıyor. Hem kaliteli hem de ucuz. Ödeme için kredi kartı da kullanıyoruz. Nakdi olmayana çözüm var" diyor.

"GAZİLERİN TEKERLEKLİ SANDALYE İHTİYACINI SGK KARŞILAYACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazilerin ihtiyaç duyduğu yüksek fonksiyonlu ve akülü tekerlekli sandalyeleri SGK aracılığıyla karşılayacaklarını bildirdi. Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Işıkhan "Kahraman gazilerimize minnettarız. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında aldığımız kararla gazilerimizin ihtiyaç duyduğu özellikli, yüksek fonksiyonlu akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla karşılayacağız" dedi.

KAAN ZENGİNLİ