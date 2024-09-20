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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybederek 9.900,25 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 18:55, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 18:53
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 75,36 puan azalırken toplam işlem hacmi 76,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,54 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 4,48 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) 4 yıl aradan sonra 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından bugün risk iştahı azaldı.

Analistler, haftaya yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, Japonya'da Tokyo TÜFE, Çin'de sanayi karları ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.700 puanın destek, 10.000 ve 10.150 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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