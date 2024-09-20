Altının gramı 2 bin 848 liradan işlem görüyor

Dün, ons fiyatına paralel alış ağırlıklı seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 2 bin 831 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 2 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 700 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 750 liradan satılıyor.

Dün alış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 600 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) 4 yıl aradan sonra 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından "yumuşak iniş" ihtimaline yönelik beklentilerin yeniden güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.

Dünya genelinde Fed'in çarşamba günkü kararı sonrasında ABD'de ekonominin ne yönde ilerleyeceği değerlendirilmeye devam edilirken, resesyondan kaçınılabileceği ihtimali risk iştahını besliyor.

Fed'in projeksiyonlarına göre yıl sonuna kadar 50 baz puanlık daha indirim beklentisi öngörülürken, piyasalarda ise yıl sonuna kadar 75 baz puanlık indirim beklentileri öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 570 dolar seviyesinin destek, 2 bin 600 ve 2 bin 630 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.