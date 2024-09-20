Benzine 1,40 TL zam geliyor
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1,40 TL zam bekleniyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 10:57, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 10:59
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
NTV'nin haberine göre; salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL zam bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.74 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 41.55 liradan satılıyor.AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.