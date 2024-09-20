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30 bin lira istenen kitapları 5 bin liraya alan öğrencilere tehdit iddiası

ANTALYA'daki bir özel okulda eğitim gören 5 öğrencinin velisi, eğitim seti olarak 30 bin liraya satılan ders kitaplarını, yayınevi ve kitapçılardan yaklaşık 5 bin liraya temin ettikten sonra, çocuklarının derste idareciler tarafından diğer öğrenciler arasında rencide edilip, deneme sınavlarına alınmamakla tehdit edildiğini iddia etti. Velilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 13:37, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 13:38
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30 bin lira istenen kitapları 5 bin liraya alan öğrencilere tehdit iddiası

Muratpaşa ilçesindeki bir özel okul, 6'ncı sınıfta eğitim gören öğrenci velilerinden, hikaye ve ders kitapları, uygulamalı konuların yer aldığı kitapçık ile test kağıtlarından oluşan eğitim seti için 28 bin lira talep etti. Bazı veliler, pahalı olduğu gerekçesiyle ders kitaplarını, kitapçılardan yaklaşık 5 bin liraya satın aldı. Velilerinin temin ettiği ders kitaplarıyla okula giden 5 öğrenci, iddiaya göre, öğretmen ve idarecileri tarafından diğer arkadaşları arasında rencide edildi. Veliler, okulun sunduğu eğitim seti içerisindeki yaprak test ve uygulamalı ders kitapçığı ile hikaye kitabı olmayan öğrencilerinin, deneme sınavlarına alınmamakla tehdit edildiğini iddia etti.

Okul yönetimiyle görüşen veliler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Müdürlükten gelen görevliler, velilerin şikayeti üzerine inceleme başlattı.

Okul önünde açıklama yapan veliler adına konuşan Defne Dilsiz, temmuz ayında okul yönetimi tarafından 28 bin lira değerindeki ders kitaplarından oluşan eğitim setinin alınmasının istendiğini anlattı. Temmuz ayında alınmayan kitapların fiyatının her ay 1000 lira artacağı uyarısında bulunan okul yönetiminin, eylülde 30 bin lira talep ettiğini iddia eden Dilsiz, istenilen kitapları, kitapçılar ve yayınevinden 5 bin liraya temin ettiklerini söyledi. Eğitim seti satın alan öğrencilere okulda öğretmenleri tarafından belirli dönemlerde uygulamalı konu kitapçığı ile test kağıdı dağıtıldığını ifade eden Dilsiz, seti almayan öğrencilerin derste dışlandığını savundu.

'MOBBING UYGULANDI'

Dilsiz, idarecilerin kitap almayan öğrencilere, 'Kitapları almazsanız derste boş boş oturursunuz, deneme sınavına giremezsiniz' gibi söylemlerde bulunup arkadaşları arasında rencide edildiğini iddia etti. Dilsiz, şunları söyledi:

"Çocuklarımız özel bir kolejde okuyor. Kitap maliyeti için 28 bin lira bildirdiler. Alınmayan her ay için 1000 lira ekleme yapıp, eylülde 30 bin lira istendi. Birkaç veli kitapları okuldan almadık, yayınevlerinden temin ettik. Sadece İngilizce dersi için 1 ay kullanılacak kitap ile 'deney kiti' denilen kitapçığı temin edemedik. Bize daha önce okul yönetiminden bunların temin edilmesine gerek olmadığı belirtilmişti. Sınıfa giden okul müdürü, çocuklarımızın deney kiti bulunmamasını sorguladı. Derste diğer çocuklardan ayrı tutularak, kitapların alınması gerektiği yönünde mobbing uygulandı. Okulda yapılan deneme sınavlarına alınmama durumuyla karşılaşabileceğimiz söylendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullarda kitapların satılamayacağı yönünde kural var. Sorunun çözümü için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Okul yönetimi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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