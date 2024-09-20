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Erdoğan: Terör örgütlerine 35 bin 500 operasyon düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "2024 yılı içerisinde PKK'sından FETÖ'süne, DHKP/C'sinden DEAŞ'ına, eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 14:55, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 15:31
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Erdoğan: Terör örgütlerine 35 bin 500 operasyon düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanında, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına yeni araçların hizmete alımı dolayısıyla düzenlenen programda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İçişleri Bakanlığımızın kıymetli mensupları, sevgili polislerimiz, sevgili jandarmalarımız, kıymetli misafirler, hayırseverler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Sizlerin vasıtasıyla, İstanbul'la birlikte ülkemizin dört bir yanında gece gündüz çalışan tüm emniyet güçlerimize selamlarımı gönderiyorum. Sözlerimin hemen başında Emniyet ve Jandarma Teşkilatımız bünyesinde görev yaparken hayatlarını kaybetmiş tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin.

Dün biliyorsunuz Gaziler Günü'ydü. Görevleri sırasında gazi olan tüm kardeşlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Burada bir hususu öncelikle ifade etmek isterim. 85 milyonun emniyeti, huzuru, ülkemizin birlik ve beraberliği için fedakarca çalışan Emniyet ve Jandarma Teşkilatımız hiç tartışmasız, ülkemizin de milletimizin de kıvanç kaynağıdır. Eğer evlerimizde huzur ve güven içinde oturabiliyorsak, eğer millet olarak birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak, eğer çocuklarımız hiçbir korku olmadan okullarına gidiyorsa, eğer gençlerimiz ülkemizin her yanında özgürce dolaşabiliyorsa, eğer malımız mülkümüz, canımız, namusumuz, bayrağımız ve tüm kutsal değerlerimiz teminat altındaysa, hiç şüphesiz bunda aslan payı sizindir, gece gündüz demeden görevlerini özveriyle yerine getiren polis ve jandarmalarımızındır.

Her birinize, sizlerin şahsında tüm polis, jandarma, asker ve Sahil Güvenlik personelimize Türkiye için, Türk milleti için yaptığınız hizmetler dolayısıyla kalpten teşekkür ediyorum. Devletimize ve milletimize karşı mesuliyetlerinizi yerine getirebilmemiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. İşte bugün Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza 7 bin 204 yeni aracın hizmete alım törenini gerçekleştiriyoruz. Böylesi anlamlı bir tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan duyduğum bahtiyarlığı hasseten vurgulamak isterim.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ve Jandarma Genel Komutanlığımızın envanterinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan taşıtlarımızı artık yeniliyoruz. Trafik ve asayiş hizmetleri için alınan ve hizmete sunulan bu araçlarımızın 5 bin 1 tanesini Emniyet Teşkilatımız kullanacak, 2 bin 203 adedini ise Jandarma Teşkilatımız kullanacak. Toplamda 7.204 adet yeni taşıt Emniyet ve Jandarma birimlerimizin emrinde olacak.

Bu araçlar asayiş, terör ve uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere, güvenlik faaliyetlerimizin daha etkin yürütülmesini kolaylaştıracaktır. Yeni araçlarımızın onları kullanacak ekiplerimize şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Her zaman söylüyorum, polisimizin ve jandarmamızın ayağının değmediği, devriye atmadığı hiçbir yer olamaz. Sadece personel sayısıyla arzu ettiğimiz güvenlik iklimini tesis edemeyiz. İnsan kaynağıyla birlikte araç gereç, donanım ve teknolojik kapasitenin de güçlendirilmesi şart.

Kolluk birimlerimizi görünür kılacak, daha hızlı, daha caydırıcı kılacak olan teknik, donanım ve imkanlardır. Bugün sizlerin kullanımına sunacağımız araçlarla inşallah bu amacımıza bir adım daha yaklaşmış oluyoruz.

Değerli arkadaşlar, insanın ihtiyaçlar hiyerarşisinde ikinci sırada güvenlik vardır. Devletin de asli vazifesi vatandaşının huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Huzur ve emniyetin olmadığı bir yerde ne devlet olur ne demokrasi ve özgürlükler olur ne de ekonomik kalkınma olur. Güçlü devlet ve toplumun birincil şartı güvenliktir.

Terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında nefes alacakları hiçbir alan bırakmadık. Burada sadece şu rakamı vermek isterim. 2024 içerisinde PKK'sından FETÖ'süne, DHKP-C'sinden DEAŞ'ına eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 825 terörist etkisiz hale getirildi. 70 terör eylemi engellendi. Hemen her gün üst düzey bir teröristin imha haberini alıyoruz. Bu operasyonların neredeyse tamamını kendi silahlarımızla yerli ve milli teknolojimizle gerçekleştiriyoruz.

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