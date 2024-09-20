Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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