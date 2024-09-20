Konutta fahiş fiyat artışına 100 bin lira ceza
Konutta fahiş fiyat artışına 100 bin lira ceza
Bakanlıktan ayçiçeği yağı ithalatına düzenleme
Bakanlıktan ayçiçeği yağı ithalatına düzenleme
Türkşeker fabrikalarına 1350 geçici işçi alacak
Türkşeker fabrikalarına 1350 geçici işçi alacak
Erdoğan: Terör örgütlerine 35 bin 500 operasyon düzenlendi
Erdoğan: Terör örgütlerine 35 bin 500 operasyon düzenlendi
Bakan Memişoğlu'dan 'atama' açıklaması
Bakan Memişoğlu'dan 'atama' açıklaması
30 bin lira istenen kitapları 5 bin liraya alan öğrencilere tehdit iddiası
30 bin lira istenen kitapları 5 bin liraya alan öğrencilere tehdit iddiası
Anne, oğluna rapor vermeyen aile hekimini hastanelik etti
Anne, oğluna rapor vermeyen aile hekimini hastanelik etti
Müdür yardımcısı odasının kapısını kıran okul müdürü açığa alındı
Müdür yardımcısı odasının kapısını kıran okul müdürü açığa alındı
Kaymakamlıktan 'Belediye birimleri binadan atıldı' iddiasına açıklama
Kaymakamlıktan 'Belediye birimleri binadan atıldı' iddiasına açıklama
KPSS Ön Lisans cevap kağıtları erişime açıldı
KPSS Ön Lisans cevap kağıtları erişime açıldı
Benzine 1,40 TL zam geliyor
Benzine 1,40 TL zam geliyor
Bakanlıktan Narin'in öldürüldüğü köydeki çocuklara dair rapor
Bakanlıktan Narin'in öldürüldüğü köydeki çocuklara dair rapor
TOKİ'den yüzde 25'lik indirim kampanyası
TOKİ'den yüzde 25'lik indirim kampanyası
Konut satışları 62 ilde arttı, krediler kıpırdadı
Konut satışları 62 ilde arttı, krediler kıpırdadı
Tasarruf yönetimi tek elden olacak
Tasarruf yönetimi tek elden olacak
Konut birikimine devlet desteği
Konut birikimine devlet desteği
Vatandaş isyanın eşiğinde! Kışlık kıyafetler cep yakıyor
Vatandaş isyanın eşiğinde! Kışlık kıyafetler cep yakıyor
Öğretmen atamalarında merak edilen üç soru!
Öğretmen atamalarında merak edilen üç soru!
Bakan Tekin: Maneviyatı güçlü bireyler yetiştirmek gerektiğine inanıyorum
Bakan Tekin: Maneviyatı güçlü bireyler yetiştirmek gerektiğine inanıyorum
Narin Güran'ın ölümüne ilişkin adli tıp raporu tamamlandı
Narin Güran'ın ölümüne ilişkin adli tıp raporu tamamlandı
Enkazdan 25. saatte kurtulan Aslı öğretmen, mesleğine geri döndü
Enkazdan 25. saatte kurtulan Aslı öğretmen, mesleğine geri döndü
TCMB rezervleri 3 hafta sonra yükselişe geçti
TCMB rezervleri 3 hafta sonra yükselişe geçti
İstanbul'un 3 ilçesinde uygulanacak su kesintisi ertelendi
İstanbul'un 3 ilçesinde uygulanacak su kesintisi ertelendi
Bakan Tunç açıkladı: İki ilde idare mahkemesi kurulacak
Bakan Tunç açıkladı: İki ilde idare mahkemesi kurulacak
20 bin öğretmen alımı atama mülakat sonuçları açıklandı mı?
20 bin öğretmen alımı atama mülakat sonuçları açıklandı mı?
Bakan Uraloğlu: Her gün 422 büyük saldırı engelleniyor
Bakan Uraloğlu: Her gün 422 büyük saldırı engelleniyor
Borsa 10 bin puana yaklaştı, CDS sert düştü
Borsa 10 bin puana yaklaştı, CDS sert düştü
Yusuf Tekin: 120 bin kişi bizim için yeterli olur
Yusuf Tekin: 120 bin kişi bizim için yeterli olur
Bakan Şimşek: Enflasyon bu ay yüzde 40'lı rakamlara inecek
Bakan Şimşek: Enflasyon bu ay yüzde 40'lı rakamlara inecek
Kira tespit davalarında yapay zeka dönemi
Kira tespit davalarında yapay zeka dönemi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakanlıktan ayçiçeği yağı ithalatına düzenleme

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının başvuru ile kullanım usul ve esasları tespit edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 15:36, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 15:37
Yazdır
Bakanlıktan ayçiçeği yağı ithalatına düzenleme

Ticaret Bakanlığının "Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu ürünlerde ağustos ayında Cumhurbaşkanı Kararı'yla açılan tarife kontenjanı, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 30 Kasım'a kadar yerli yağlık ayçiçeği tohumu alımı yapanlar öncelikli olmak üzere ham veya rafine ayçiçeği yağı üreten sanayici firmalara dağıtılacak.

Tarife kontenjanı, 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu esas alınarak yağlık ayçiçeği tohumu veya yüzde 40 randıman ile bunun karşılığı ham ayçiçeği tohumu yağı olarak dağıtılacak.

Kontenjan miktarı, tamamının yağlık ayçiçeği tohumu olarak dağıtılması durumunda 1 milyon tonu, ham ayçiçeği tohumu yağı olarak dağıtılması durumunda ise 400 bin tonu geçemeyecek.

Konuya ilişkin başvurular, 2 Aralık-13 Aralık tarihlerinde e-Devlet üzerinden veya Ticaret Bakanlığının internet sitesinden yapılacak.

Tarife kontenjanı, Bakanlıkça belirlenen dağıtım kriterleri çerçevesinde yağlık ayçiçeği tohumu veya karşılığı ham ayçiçeği tohumu yağı cinsinden dağıtılacak.

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği tohumu yağının her ikisi için de tarife kontenjanı talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda her iki eşya için ayrı ayrı olmak üzere ithal lisansı düzenlenebilecek.

Tebliğ kapsamında yapılacak ithalatta sadece ithal lisansında kayıtlı miktar için indirimli gümrük vergisi uygulanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber