Sivas'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 16:30, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 16:31
T.A'nın kullandığı minibüs, Sivas-Erzincan kara yolu Koyulhisar ilçe girişi Üçyol Kavşağı'nda, istinat duvarını aşarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüste bulunan 14 işçi yaralandı. Araçta sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.