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Bankalara ibraz edilen çek tutarı yükselişte

2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde bankalara ibraz edilen çeklerin toplam tutarı 4.716 milyar TL'ye ulaşırken, çek tutarında yüzde 73 artış yaşandı. Aynı dönemde, karşılıksız çek işlemlerinin de oranı yükseldi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 16:43, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 16:45
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Bankalara ibraz edilen çek tutarı yükselişte

Bankalara ibraz edilen çek tutarında ciddi bir artış yaşandı. 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde, 527 bin keşideciye ait 11,1 milyon adet çekin toplam tutarı 4.716 milyar TL olarak gerçekleşti.

Keşideci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4 artarken, ibraz edilen çek tutarı yüzde 73 oranında artış gösterdi. Ancak, ibraz edilen çek adedi yüzde 4 gerileyerek, çek adedinde düşüş yaşandı.

Aynı dönemde, karşılıksız çek işlemlerinde de yükseliş gözlemlendi. Bankalara ibraz edilen 164 bin adet çekin 102 milyar TL tutarındaki kısmı karşılıksız çıktı. Bu çeklerin 11 bin keşideciye ait 15,3 milyar TL'lik kısmı sonrasında ödendi.

Ağustos ayı verilerine göre, karşılıksız çeklerin ibraz edilen çeklere oranı tutar bazında yüzde 2,4 ve adet bazında yüzde 2,1 oldu. Karşılıksız çeklerin en yoğun olduğu iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olarak kaydedildi.

Bu gelişmeler, iş dünyasında nakit akışı ve likidite sıkıntılarının çek işlemleri üzerinden yansıması olarak değerlendirilebilir.

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