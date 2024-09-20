Elma yüklü araç devrildi: Samsun-Ankara yolunda ulaşım aksadı
Samsun-Ankara kara yolunda elma yüklü hafif ticari aracın devrilmesi sonucu ulaşımda aksama yaşandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 17:05, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 17:06
Şakir Ç. idaresindeki hafif ticari araç, Samsun-Ankara kara yolu Koparan mevkiinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Anıl G, kazayı yara almadan atlattı.
Devrilen araçtaki elmaların etrafa saçılması nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.
Aracın çekiciyle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.