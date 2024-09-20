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Çocuğuna rapor vermedi diye doktoru dövdü

Eskişehir'de bir kadın, oğluna rapor vermediği gerekçesiyle hemcinsi olan aile hekimini dövdü. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 17:56, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 17:57
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Çocuğuna rapor vermedi diye doktoru dövdü

Eskişehir'de oğluna rapor vermediği için aile hekimini dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Y.C, oğlunu yanına alarak Tepebaşı ilçesindeki Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti.

Başka bir aile hekimine kayıtlı olan Y.C'nin oğlunu muayene eden kadın doktor A.D, çocukta herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını söyledi.

Y.C, A.D'den oğluna istirahat raporu vermesini istedi. Olumsuz yanıt vermesinin ardından Y.C, aile hekimini dövdü.

Çevredekilerin araya girmesiyle sonlanan saldırı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kamera kaydında yere düştüğü, Y.C. tarafından saçının çekildiği görülen saldırının ardından doktor A.D, 112 Acil Sağlık ekibince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Y.C, "beyaz kod" verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, aile hekimi A.D'yi hastane odasında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan kadın şüpheli Y.C, "sağlık çalışanını görevi dolayısıyla kasten yaralama" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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