Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası kaskoyu geçti

TRAFİK SİGORTASI NEDEN DAHA PAHALI?

Trafik kazalarında kaskonun maliyeti daha yüksek olmasına rağmen son dönemlerde trafik sigortası fiyatları cep yakıyor.

NTV yayınına katılan TOBB Türkiye Sigorta Acenteler İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, "Sigortacılıkta alınan paranın büyük bir bölümü hasar olarak geri dönüyor. Dolayısıyla fiyat belirlenmesi daha önce meydana gelen hasarlarla ölçütleniyor." dedi.

FİYATLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Fiyatlardaki artışı değerlendiren Korkut, "Asgari ücret artınca işçilik ücretleri artıyor, enflasyon ile kura bağlı yükselmeler yedek parça fiyatını yükseltiyor. En önemli konu kamuda meydana gelen yasal sonuçlar, özellikle bedeni ve yaralanmalı kazalar sektöre çok ciddi maliyet unsuru oluşturuyor. AYM'nin yapmış olduğu uygulamanın iptal kararı sektördeki hasar prim öngörüsünü bozuyor. Uzun yıllar süren dava dosyalarında maliyetler büyüyor." ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Anayasa'ya aykırı bulduğu gerekçesiyle araç satışının ardından zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etmişti.

SERBEST TARİFE ÇAĞRISI

Korkut, "Sektörün 2023 yılında zorunlu trafik sigortasından meydana gelen zararı 13 milyar dolar iken, haziran sonu itibarıyla 10 milyar dolar konuşuluyor. Bu gidişle 2024 sonu itibarıyla hemen hemen 20 milyar dolar gibi bir zararı kucaklayacak sigorta şirketleri. Tabii ki bu fiyatlara yansıyor." şeklinde konuştu.

Sektör temsilcileri, fiyatların düzelmesi için tarifelerin serbest hale gelmesi gerektiğini belirtiyor. Böylece şirketlerin maliyetlere uygun poliçeler sunabileceği ifade ediliyor.

KASKODA FİYAT ARTIŞI YAŞANIR MI?

Kasko fiyatlarında artış beklemediğini dile getiren Korkut, enflasyon ve döviz etkisiyle fiyatların yükselebileceği ifade etti.

KASKO VE TRAFİK SİGORTASI FİYATI NE KADAR?

İstanbul'da kasko fiyatları ortalama bir hususi otomobilde 10-12 bin lira civarında seyrediyor.

Ortalama trafik sigortası fiyatları ise bazı tekliflerde 13-14 bin lirayı buluyor.