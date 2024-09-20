Murat Pazan, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanlığına yeniden aday
Türkiye Ragbi Federasyonu'nun 23 Eylül'de gerçekleştirilecek 5. Olağan Genel Kurulu'nda, önceki dönem Federasyon Başkanı Murat Pazan yeniden aday olduğunu açıkladı. 2017-2023 yılları arasında federasyon başkanlığı görevini yürüten Pazan, "Biz yeni gelmedik, geri geldik. Şimdi daha başarılı işlere imza atmak için buradayız" dedi.
Murat Pazan, görev süresi boyunca Türkiye ragbisi adına tarihi başarılar elde
ettiklerini belirterek, "Türk sporuna olan inancımız, azmimiz ve kararlılığımızla
önemli adımlar attık. Ancak biliyoruz ki yaptıklarımız; yapacaklarımızın teminatıdır.
Şimdi, yeniden başlamak için buradayız" ifadelerini kullandı.
Pazan, sporcuların haklarını koruyarak, onları sadece sahada değil, her alanda
destekleyeceklerini vurguladı. "Kulüpler arası ayrımcılığa son" diyerek
yola çıktıklarını belirten Pazan, tüm kulüplere eşit ve adil davranılmasını
sağlayacak bir sistem oluşturacaklarını söyledi.
Yeni dönemde altyapı projelerini genişletmek, genç yetenekleri keşfetmek ve sporun her alanında uluslararası başarılarla taçlandırılmış bir Türkiye inşa etmek için aday olduklarını belirten Pazan, "Hep birlikte daha büyük işlere imza atacağımıza olan inancımız tamdır" dedi.