Murat Pazan, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanlığına yeniden aday

Murat Pazan, görev süresi boyunca Türkiye ragbisi adına tarihi başarılar elde ettiklerini belirterek, "Türk sporuna olan inancımız, azmimiz ve kararlılığımızla önemli adımlar attık. Ancak biliyoruz ki yaptıklarımız; yapacaklarımızın teminatıdır. Şimdi, yeniden başlamak için buradayız" ifadelerini kullandı.



Pazan, sporcuların haklarını koruyarak, onları sadece sahada değil, her alanda destekleyeceklerini vurguladı. "Kulüpler arası ayrımcılığa son" diyerek yola çıktıklarını belirten Pazan, tüm kulüplere eşit ve adil davranılmasını sağlayacak bir sistem oluşturacaklarını söyledi.



Yeni dönemde altyapı projelerini genişletmek, genç yetenekleri keşfetmek ve sporun her alanında uluslararası başarılarla taçlandırılmış bir Türkiye inşa etmek için aday olduklarını belirten Pazan, "Hep birlikte daha büyük işlere imza atacağımıza olan inancımız tamdır" dedi.