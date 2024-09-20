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2024 emlak vergisi ödemeleri: Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman?

2024 emlak vergisi ödemeleri ev sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Bu yıl ödenecek emlak vergisinin 1. taksiti geçtiğimiz mayıs ayında tamamlanmıştı. Vergi mükellefleri şimdi 2. taksit için ödeme yapacakları tarihi sorguluyor. Peki, emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 20:52, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 20:51
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2024 emlak vergisi ödemeleri: Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman?

Yüz binlerce çok konut sahibi vatandaş, emlak vergisi taksit ödemeleri hakkında araştırma yapıyor. Bu yıl ödeyecekleri emlak vergisinin 2. taksit ödemelerinin ne zaman olduğunu merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, 2024 emlak vergisi ödeme takvimi...

2024 EMLAK VERGİSİ İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor.

Yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin 2'nci taksiti Kasım ayı boyunca ödenebilecek.

Söz konusu verginin ikinci taksitleri 1-30 Kasım döneminde ödenecek.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor.

Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.

Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.

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