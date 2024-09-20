'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz...' sloganları Özgür Özel'i kızdırdı
Muğla'da konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşması sırasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan bir vatandaşa kızdı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 23:12, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 23:15
Muğla'da konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşması sırasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan bir vatandaşa kızdı.
Özel partili vatandaşa, "Ben onu söyleyeceğim zaman söylerim, benim yerime konuşma. Senin işin orada olmak benim işim burada olmak. Alın arkadaşı kenara götürün" ifadelerini kullandı.
Muğlada konuşan Özgür Özel, "Mustafa Kemalin askerleriyiz" sloganı atan bir vatandaşı azarladı ve alandan kovdu:Gündem 7x24 (@gundem7x24) September 20, 2024
Ben onu söyleyeceğim zaman söylerim, benim yerime konuşma
Senin işin orada olmak benim işim burada olmak
Alın arkadaşı kenara götürün pic.twitter.com/AMKTYfpWLc