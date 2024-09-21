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21 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları

21 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2024 00:02, Son Güncelleme : 21 Eylül 2024 00:04
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21 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü, AK Parti İl Başkanlığını, tarım ürünleri üretim tesisini ziyaret edecek ve elma hasadına katılacak, Ayrancı Divle köyü ve Organize Sanayi Bölgesi Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklemeleri kapsamında tohum eleme paketleme tesisine ziyarette bulunacak.

(Karaman/10.30-15.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İznik Çevre Yolu Açılış Töreni'ne katılacak, Bursa Hızlı Tren Şantiyesi'nde incelemelerde ve açıklamalarda bulunacak, Teknosab Kavşağı'nda inceleme yapacak ve Valiliği ziyaret edecek.

(Bursa/11.00-17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a saldırılarının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 6. haftasına TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/17.00/İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 6. haftasına Siltaş Yapı Pendikspor-Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor ve MKE Ankaragücü-Sakaryaspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/16.00/Diyarbakır/Ankara/16.00)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 4. hafta, 6 müsabakayla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 3. hafta, 4 maçla başlayacak.

5- Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarına (4 eleme grubu), Antalya'da 1. ve 3. turnuvaların finalleriyle devam edilecek. Aliağa Petkimspor, 3. turnuvanın finalinde Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşılaşacak.

(Antalya/21.30)

6- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup mücadelesine Sarıyer Belediyespor-Galatasaray Daikin, Aras Kargo-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve Bahçelievler Belediyespor-Nilüfer Belediyesi Eker maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/14.00/16.30/İzmir/19.00)

7- Voleybol Erkekler Balkan Kupası'na Yunanistan'da devam edilecek. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Arkas Spor, B Grubu'ndaki ikinci ve son maçında Sırbistan'ın Radnicki Kragujevac ekibi ile karşılaşacak.

(Selanik/17.00)

8- Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Spor Toto, Hırvatistan'ın RK Porec takımıyla deplasmanda karşılaşacak, Köyceğiz Belediyespor ise rövanş maçında Bosna Hersek'in RK Leotar takımına konuk olacak.

(Porec/19.00/Trebinje/21.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftası, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

(Trabzon/15.00)

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