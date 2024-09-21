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TBMM'de 'Anayasa' havuzu oluşturuluyor! 6 ay şartı uygulanacak

Yeni yasama dönemi için sayılı günler kaldı. 1 Ekim'de açılacak TBMM'nin en önemli gündemi yeni anayasa olacak. AK Parti, TBMM'de 'Anayasa' havuzu oluşturarak, önerileri toplamak için harekete geçti. 6 ay öneri süresinin ardından sivil anayasanın yazımı için somut adım atılacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Eylül 2024 07:54, Son Güncelleme : 21 Eylül 2024 07:45
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TBMM'de 'Anayasa' havuzu oluşturuluyor! 6 ay şartı uygulanacak

TBMM'nin 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında, anayasa trafiğinin hızlanması bekleniyor.

Meclis tatile girmeden önce yeni anayasa hazırlıklarının 'Hangi yöntemle' yapılması konusunda fikir bildirmeleri için siyasi partileri ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu turlarını devam ettireceği ifade ediliyor. Muhalefet cephesinden yeni anayasa konusunda olumlu bir tavır beklenmezken, Cumhur İttifakı cephesinde MHP'nin daha önce hazırladığı 100 maddelik teklif ve AK Parti'nin önceki dönemlerden kalan taslakları ile çalışma yapılabileceği belirtiliyor.

AK Parti ayrıca, TBMM'de bir öneri havuzu oluşturulması, STK'lar, üniversiteler, siyasi partiler, meslek örgütleri başta olmak üzere isteyen herkesin bu havuza anayasa ile ilgili tekliflerini sunma önerisini gündeme getirecek. Bu sistem devreye girerse, öneri getirmek isteyenlere 6 ay gibi belli bir süre tanınacak. Bu sürenin bitiminde de Meclis'te somut olarak yeni anayasa yazımına geçilecek.

Meclis Başkanlığı bu süreci Cumhur İttifakı'nın desteği ile yürütse de, anayasanın Meclis'ten geçmesi için muhalefet partilerinin desteği şart olacak.

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