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Merkez'den zorunlu karşılık adımı: Ne anlama geliyor?

Merkez Bankası, Türk Lirası mevduatlar için zorunlu karşılıkları yükseltti. Ekonomistler, kararın piyasadaki likidite fazlası nedeniyle alındığını belirtirken, mevduat faizleri üzerinde de etkisi olabileceğini ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Eylül 2024 16:21, Son Güncelleme : 21 Eylül 2024 16:22
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Merkez'den zorunlu karşılık adımı: Ne anlama geliyor?

Türk Lirası (TL) mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirildi.

Buna göre, kısa vadeli TL mevduatta yüzde 12 olan oran yüzde 15'e, uzun vadeli TL mevduatta yüzde 8 olan oran da yüzde 10'a çıkarılırken, YP mevduat için TL tesis oranı yüzde 8'den yüzde 5'e indirildi. Zorunlu karşılıklar, 27 Eylül 2024'te tesis edilecek.

TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL'ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı.

TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan azami komisyon oranı yüzde 5'ten yüzde 8'e yükseltildi.

MERKEZ'İN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Ekonomistler, söz konusu kararın piyasadaki Türk Lirası likidite fazlasına yönelik olduğunu belirtti.

Merkez Bankası, son dönemlerde rezervlerini hızla artırmaya başladı. Toplam rezervler geçen hafta 6,8 milyar dolar artışla 153,5 milyar dolara yükseldi. Aynı haftada net rezervlerde 9 milyar dolarlık toparlanma kaydedildi.

GECELİK FAİZ GERİLEDİ

Yani TCMB, piyasaya Türk Lirası vererek rezervlerine döviz ekledi. Bu durum ise piyasada Türk Lirası fazlalığına yol açtı.

Hafta içi fazla likidite 300 milyar liranın üzerine çıkmıştı. Gecelik faiz yeniden faiz koridorunun alt bandı olan yüzde 47'ye yaklaşmıştı. Böylece gecelik faizler, yüzde 50 olan politika faizinin altına indi.

Ekonomistler, bu nedenle TCMB'den yeni likidite adımı da beklemeye başlamıştı.

MEVDUAT FAİZLERİ NASIL ETKİLENİR?

Zorunlu karşılık adımlarının ardından fazla likiditenin piyasadan çekilmeye başlayacağı ifade edildi.

Ekonomistler, piyasadaki Türk Lirası fazlalığının enflasyonist etkileri olabileceğini vurguladı.

Karar ile mevduat faizlerinde yüksek seviyelerin desteklenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Ayrıca düzenlemenin TCMB'nin rezerv toplamaya devam edeceğine de işaret ettiği aktarıldı.

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