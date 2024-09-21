Mardin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Mardin'in Derik ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2024 10:09, Son Güncelleme : 21 Eylül 2024 10:11
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 AAS 210 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Kovanlı mevkisinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Harun E. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaşamını yitirdi.
Ekiplerce, otomobilden çıkarılan 3 kişinin cesedi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Araç, vinç yardımıyla sulama kanalından çıkarıldı.