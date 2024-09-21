Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı
İstanbul Avcılar'da bir metrobüsün aynı yönde ilerleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2024 11:02, Son Güncelleme : 21 Eylül 2024 11:03
Kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, Avcılar'da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrobüsteki 2 yolcu yaralandı. Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin araç kaldırma çalışmaları sonrası yol trafiğe tekrar açılırken, seferler normale döndü.