Bakan Tekin: 30 bin temizlik personeli istihdam edilecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması şu şekilde;

Çok tartışılıyor bu günlerde. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Önce şu konuyu netleştirelim. 45 bine yakın okulumuzda kadrolu temizlik elemanımız mevcut. Kalan okullarda taşeronlar üzerinden hallediyorduk.

"30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALINACAK"

Taşeronlar kadroya geçtikten sonra sorun başladı. 120 bin personel yarı zamanlı görevlendirildi. Bu projeye iş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i anca doldurulabildi. Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pazartesi itibarıyla Çarşamba günü 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz.

Güvenlik konusu biz İçişleri Bakanlığı'yla birlikte yürütüyoruz. Okullardaki risk durumlarına göre valilikler üzerinden yürütüyoruz. Her bir okul risk grubu itibarıyla 65 bin okul tasnif edilmiş durumda. MEB olarak güvenlik bizim alanımız değil. Biz riskleri valiliklerle paylaşıyoruz. Okullarımızın büyük çoğunluğunda güvenlik kamerası işlevsel.

Biz Ağustos ayında okullarımıza 4 genelge gönderdik. Bir tanesi şiddet olaylarıyla ilgili. Hem İçişleri Bakanlığımız ve Valiliklerimiz bu konuda çok hassas. Bu konuyla ilgili valiliklerimizle toplantı yaptık.

OKULLAR DEPREME HAZIR MI?

2002 sonrasında derslikler deprem mevzuatına uygun inşa edildi. Yıkılanlar 2002 öncesinden. 2002'den önce inşa edilen okullarımızın yüzde 80'ini deprem açısından gözden geçirdik. 2025-2026 eğitim yılında yüzde 10 ilave derslik yapılacak.

"OKUL KAYIT ÜCRETİ YOK"

Okul kayıt ücreti yasal değil. Bizim okullarımızda liselerimizde iki grup öğrencimiz var. 1. sınavla yerleşen öğrenci, 2.'si adrese dayalı kayıt olan. Bir okul müdürünün ben bu öğrenciyi kayıt yapmıyorum deme lüksü yok. İlk ve ortaokullarda yine çocuklarımız elektronik ortamda adreslerine yakın okullara yerleştiriliyorlar. Kayıt hakkı olmayan okullarda veli bunu bir şekilde oraya kaydettirmek için farklı yöntemler deniyor olabilir. Kayıt hakkı olan birini kayıt etmeme gibi bir durum yok.

Her öğrenciye yemek sunmak çok zor. Ancak ihtiyaç sahibi olan öğrenciye bu hizmeti sunuyoruz. 3 milyona yakın öğrenci bu hizmetten yararlanıyor. 18 milyon öğrenciye yemek hizmeti gerçekçi değil.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ

Bu yıl itibarıyla özel okullarımızın enflasyon artı yüzde 5 zamla beraber hizmet vermeleri, öğretmen arkadaşlarımızın koşullarını iyileştirmeleri ilkesini getirmiştik. Denetlemeye başlayacağız. Tutmuyorlarsa yaptırımı uygulayacağız. Okulu kapatmaya kadar gidebiliyor. Bazı özel okul grupları velilerinden sisteme girmeyen nakit ücret aldıkları duyumlarımız var. Bu konuda başvuruda bulunsunlar.

FRANSIZ OKULLARI TARTIŞMASI

Sadece Fransız okulları değil. Başka ülkelerin de okulları var. Yabancı öğrenci alabilecek bir okul statüsünde iken Türk öğrenciler alıyorlar. Türk öğrenci alacaksanız bizim mevzuatımıza uygun hale geleceksiniz. Yasal dayanak olması lazım. Biz uluslararası sözleşme yaparsak bu uygun hale gelir. Fransız büyükelçisiyle görüştük. 6 ay içerisinde bir sözleşmeyi hazır hale getireceklerini söylediler.

MÜLAKAT TARTIŞMASI

Şunun altını çizelim. 2002'den itibaren Türkiye'de atanan öğretmen sayılarına bakarsak öğretmenlerin yüzde 80'i 2002'den sonra atananlar. Öğretmen ataması konusunda hassasız. Siz bir öğretmen adayısınız, size dedik ki 10. sınıf matematikten bir konudan sınava gireceksiniz. Size evrak geldi. Sınava giriş bilgilerinizde size ait bir bilgi yok sadece size tanımladığımız bir kod var. Evrakta size torpil yapılacak bir bilgi yok. Jüri üyelerinin de kodları var. Jüri üyeleri sınavdan sonra not değiştiremez. Sistem kapanıyor. Teknik olarak torpil yapılması imkansız, mümkün değil. Güvenlik tedbirlerimiz torpili imkansız kılıyor. Tutanak da tutuyoruz. Sesli ve görüntülü kayıt da var.

"MÜLAKAT SONUÇLARI YANLIŞLIKLA SIZDI"

Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı.

Öğretmen adaylarımızın KPPS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar.