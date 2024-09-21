Bakan Tekin açıkladı: Öğretmen atama mülakat sonuçları yanlışlıkla açıklandı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı özel programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tekin, atama sonuçlarının yanlışlıkla açıldığını, ve ilgili kişilerle ilgili soruşturma açıldığını söyledi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Eylül 2024 11:27, Son Güncelleme : 21 Eylül 2024 11:36
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN TÜRK canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tekin, öğretmen atamalarını Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndaki bir kişinin yanlışlıkla açtığını belirtirken soruşturma açıldığını söyledi.
Tekin konuşmasına şöyle devam etti:
"Sistemi açmakla yetkili arkadaşlarımız var. Bir tuşa bastıklarında e devletten gözükecek duruma gelecek notlar. Biz şunu söylemiştik. Danıştay kararını bekliyoruz. Bu karara göre yüzde 50'si veya yüzde 100'üyle atama yapacağız. Fakat önceki Bilgi İşlem Daire Başkanlığındaki bir arkadaşımız yanlışlıkla tuşa bastı. İyi niyet mi ihmal mi onunla ilgili soruşturma açtık."