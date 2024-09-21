Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, Almanya'da katıldığı, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından Stern Stewart Institute'nün 2024 Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yaklaşık 24 saatliğine gittiği Almanya'da büyük şirketlerin yöneticileri ve yatırımcılarla verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini aktaran Şimşek, "Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor, esas hedefimiz olan uluslararası doğrudan yatırımları artırmak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.