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İstanbul Havalimanı, Avrupa başkentlerini geride bıraktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 488 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu açıkladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Eylül 2024 15:10, Son Güncelleme : 21 Eylül 2024 15:11
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İstanbul Havalimanı, Avrupa başkentlerini geride bıraktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı tarafından yayınlanan 9-15 Eylül tarihlerini kapsayan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 488 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu bildirdi.

Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız Amsterdam, Paris ve Londra gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Dünya genelindeki küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde ise İstanbul Havalimanımız 7. sırada yer aldı" dedi.

Uraloğlu, Türkiye'nin ise günlük ortalama 3 bin 735 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada olduğunun altını çizdi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, "Günlük ortalama 949 uçuş gerçekleştiren Antalya Havalimanı ise aynı listede 10. sırada yer aldı" dedi.

Türkiye günlük ortalama 3 bin 735 uçuş ile Avrupa'da 6. sırada

EUROCONTROL tarafından 19 Eylül tarihinde yayınlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda yayımlanan hava trafik istatistiklerine göre Türkiye'nin günlük ortalama 3 bin 735 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Uçuş yoğunluğundaki başarımız uçuşlardaki gecikme sürelerinde de devam etti. Raporda EUROCONTROL hava sahası uçuş başına ortalama 2,27 dakikalık bir gecikme süresi elde ederken Türk hava sahamız ise uçuş başına sadece 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri oldu" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, EUROCONTROL üyeleri arasında 7 saha kontrol merkezinde uçuş başına ortalama 1 dakikadan fazla gecikme süreleri yakalandığını belirterek, "Budapeşte ortalama 4,4 dakikalık gecikme ile en yüksek gecikme yaşayan hava sahası oldu. Karlsruhe hava şartlarından kaynaklı ortalama 1,9 dakikalık gecikme süresi elde etti. Zagreb ve Belgrad ise 1,8 dakika ile en yoğun gecikme yaşayan saha kontrol merkezleri arasında yer aldı" şeklinde konuştu.

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