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'Makas atarak' 5 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 18 yıl hapis

İzmir'de hafif ticari aracıyla "makas atması" sonucu yaşanan kazada 5 kişinin ölümüne 20 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan 19 yaşındaki sürücüye, 18 yıl hapis cezası verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2024 15:35, Son Güncelleme : 21 Eylül 2024 15:35
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'Makas atarak' 5 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 18 yıl hapis

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.İ.K, SEGBİS ile katılırken taraf avukatları ve müştekiler salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, adli tıp kurumundan alınan trafik raporunun mahkemelerine ulaştığını belirtti.

Sanık avukatları, raporda eksikler olduğunu öne sürerek, raporun yenilenmesini ve sollama öncesi sinyal verip vermediğinin tespitinin yapılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esasa ilişkin mütalaasını açıklayarak sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını, cezada alt sınırdan uzaklaşılmasını talep etti.

"İddia edildiği gibi makas atma yok"

Sanık avukatı, olay tarihinde sanığın 18 yaşında olduğunu, kaza sonrası kendisinin teslim olduğunu belirterek, "İddia edildiği gibi makas atma yok. Yaşı küçük ve 1 yıldır ehliyeti var. Ağır kusurlu olduğunu kendisi de bunu kabul ediyor. Basit taksirden cezalandırılmasını ve alt sınırdan ceza tayin edilmesini istiyoruz" dedi.

Sanık, son savunmasında ise beraatini talep etti.

Takdiri indirim uygulanmadı

Mahkeme başkanı, sanığa "taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi, suçun "bilinçli taksirle" işlenmesi nedeniyle cezanın yarı oranında artırılarak 18 yıl olarak belirlenmesine hükmetti.

Ayrıca, sanığa takdiri indirim uygulanmadı.

Olayın geçmişi

Menderes ilçesinde 30 Haziran 2023'te, Özcan Özer yönetimindeki otomobil, "makas atma" olarak tanımlanan şerit ihlalleri yaparak ilerleyen Y.İ.K. (18) idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp refüjü aşmış ve karşı yönden gelen minibüsle çarpışmıştı.

Kazada sürücülerden Özcan Özer, eşi Sibel Özer, oğlu Ali Alperen Özer, Özcan Özer'in ablası Şengül Akbaş ile minibüsteki yolcu Mustafa Kemal Karaca ölmüş, araçlardaki 20 kişi de yaralanmıştı.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Y.İ.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Y.İ.K hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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