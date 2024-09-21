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İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul ve Aydın'da, 33 adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alınırken, 46 mağdur kadın kurtarıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2024 17:19, Son Güncelleme : 21 Eylül 2024 17:20
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İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün saat 17.00 sıralarında 'fuhuşla mücadele' çerçevesinde masaj salonu ve fuhuş evlerinde, aralarında yabancıların da bulunduğu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı belirlenen ve yaklaşık 3 ay süren takip çalışmasında çete üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Çeteye yönelik İstanbul'un Esenyurt, Kartal, Avcılar, Ataşehir, Başakşehir, Esenler, Maltepe ilçeleri ve Aydın ilinde olmak üzere toplam 33 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, suça karışan 9'u kadın toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca fuhuş yaptırıldığı belirlenen 20'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 46 mağdur kadın kurtarıldı.

Ekiplerin adreslerde yürüttüğü arama çalışmalarında, 31 cep telefonu, 31 sim kart, 114 bin Türk Lirası, 100 euro para, 1 kurusıkı tabanca ile 1 şarjör ve 12 kurusıkı fişeği ele geçirildi.

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